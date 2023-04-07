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Автомобиль сбил 10-летнего мальчика на самокате на севере Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мальчик пострадал в результате наезда автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции в пятницу, 7 апреля.

Инцидент произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских в районе дома 26/21.

«Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Пострадавшего ребенка доставили в медучреждение. Предварительный диагноз — ушиб и ссадина лба.

Правила передвижения: прокатных самокатов в Москве станет больше на треть
Это позволит столице уже в этом году занять первое место в мире по их количеству

Ранее, 5 апреля, «Известия» сообщали, что две девушки вылетели на самокате в реку в центре Москвы ночью.

По предварительной информации, девушки были в состоянии алкогольного опьянения. Они катались на самокате по Фрунзенской набережной, врезались в бордюр, после чего вылетели в водоем.

Полицейские помогли участницам инцидента выбраться. У одной из пострадавших зафиксировали ушиб спины и переохлаждение, вторая отделалась ушибом поясницы и ссадиной на голове.

Пострадавших доставили в больницу.

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