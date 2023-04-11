Российский танк Т-72 выдержал прямое попадание снаряда

Российский танк Т-72 в Марьинке выдержал прямое попадание снаряда «в лоб». Видео выстрела оказалось в распоряжении «Известий» 11 апреля.

На кадрах видно, что снаряд поразил движущийся танк, однако он не получил значительных повреждений. Экипаж продолжил выполнять боевую задачу.

Отмечается, что от последствий прямого попадания боевую машину спасла динамическая защита.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военные значительно улучшили свои позиции на марьинском и горловском направлениях.

Днем ранее Пушилин сообщил, что освобождение города Марьинки к западу от Донецка затягивается из-за постоянного подтягивания резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что ситуация по освобождению города развивается динамично.

В тот же день советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке. Он уточнил, что после взятия территории завода российским силам будет легче контролировать западные окраины города, где еще остаются украинские боевики.

В начале апреля штурмовые подразделения группировки ВС РФ «Юг» уничтожили два опорных пункта ВСУ и до 15 боевиков в районе Марьинки. В конце марта Пушилин заявлял о продвижении ВС РФ на марьинском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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