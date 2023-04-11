Видео. В Кремле ответили на заявление МИД Японии о «незаконной оккупации» Курил

Видео. В Кремле ответили на заявление МИД Японии о «незаконной оккупации» Курил

2023-04-11 13:07:16

2023-04-11 13:07:16

2023-04-11 13:07:16

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru