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Жена Порошенко оказалась акционером завода шампанских вин в Артемовске

Пушилин: акционером завода шампанских вин в Артемовске оказалась жена Порошенко
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Основным учредителем и акционером завода по производству игристых вин, который расположен в Артемовске (украинское название — Бахмут) оказалась Марина Порошенко, жена бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом 11 апреля сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Как рассказал Пушилин, при освобождении Артемовска начинают всплывать коммерческие истории украинского режима.

«Для меня было удивлением, ребята нашли документы, рассказывали. Завод шампанских вин в Артемовске — там является основным учредителем, акционером жена Порошенко», — отметил врио главы ДНР в эфире «Соловьев Live».

По словам Пушилина, после обнаружения такого факта у него возникли вопросы об истинных причинах сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске, несмотря на то что они терпят поражение.

«И вот уже думается, может, они (ВСУ. — Ред.) упираются там не потому, что это несокрушимая крепость, а потому что там активы их. Возникают такие вопросы», — добавил он.

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В конце декабря прошлого года сообщалось, что Порошенко потерял статус миллиардера. В рейтинге 20 богатейших предпринимателей Украины от журнала Forbes основатель кондитерской корпорации Roshen оказался только на 12-м месте. Если в феврале 2022 года у Порошенко было $1,6 млрд, то в декабре уже только $730 млн.

10 апреля 2023 года политолог Юрий Светов поделился с «Известиями» мнением, что Артемовск может быть освобожден в течение ближайшего месяца. В свою очередь Пушилин сообщил, что более 75% территории города находится под контролем Вооруженных сил РФ.

В этот же день командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой. Он добавил, что бои носят ожесточенный характер, но оборона продолжается.

7 апреля источник «Известий» уведомил о продвижении сотрудников ЧВК «Вагнер» из центра Артемовска к западным кварталам города. Сообщалось, что российские отряды, отвечавшие за центр Артемовска, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация, расположенная севернее, — уже под контролем сотрудников ЧВК «Вагнер».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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