Бывший президент Украины Порошенко перестал быть миллиардером

Экс-президент Украины Петр Порошенко потерял статус миллиардера. Об этом 27 декабря сообщил журнал Forbes.

Издание составило рейтинг 20 богатейших предпринимателей страны, среди которых оказался и бывший украинский лидер, основатель кондитерской корпорации Roshen. Он занял 12 место.

Указано, что в феврале 2022 года у Порошенко было $1,6 млрд, а в декабре уже только $730 млн.

Среди «обедневших» в том числе и лидер рейтинга, владелец компаний «Метинвест» и ДТЭК, а также разрушенного завода «Азовсталь» Ринат Ахметов. Уточняется, что в феврале он владел $13,7 млрд, а в декабре — $4,4 млрд.

Бизнесмен Виктор Пинчук, по данным издания, с февраля потерял $0,4 млрд (было $2,6 млрд, стало $2,2 млрд).

В то же время предприниматель Игорь Коломойский в список не включен, поскольку был лишен украинского гражданства.

Ранее, 8 декабря, Ахметов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может скрывать под реформами и законами, направленными против олигархов, попытку захватить власть в стране. По его словам, отношения с бизнесом должны вестись цивилизованно.

До этого, 22 июля, сообщалось, что у главы теробороны Днепропетровска Геннадия Корбана отобрали паспорт на границе с Польшей при попытке въехать на территорию Украины. В тот день гражданства были лишены Коломойский и политик Вадим Рабинович.