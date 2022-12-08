Реклама
Прямой эфир
Мир
Минфин США запросил у конгресса $14,5 млрд на поддержку Украины
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS
Мир
В США одобрили оборонный бюджет в размере порядка $850 млрд на 2023 год
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Мир
Foreign Policy указал на потерю США ключевого союзника в борьбе с РФ
Мир
В Литве назвали ненормальным желание 70% школьников изучать русский язык
Мир
Норвегия поддержала решение ЕС по потолку цен на российскую нефть
Политика
Патрушев заявил о желании США и союзников по НАТО ослабить или уничтожить РФ
Происшествия
ООН заявила о повреждении обстрелами зданий двух гуманитарных организаций в Донецке
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Мир
Скончался барабанщик группы The Stranglers Джет Блэк
Общество
Суд продлил арест Кара-Мурзе

Бизнесмен Ахметов счел действия Зеленского захватом власти на Украине

Украинский бизнесмен Ахметов заявил, что под реформы Зеленский может маскировать попытку захвата власти
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Ukrainian President's Office
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский может скрывать под реформами и законами, направленными против олигархов, попытку захватить власть в стране. Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью The Washington Post, опубликованном 8 декабря.

Игра в диктатора: почему на Украине возмутились законом об олигархах
В оппозиции говорят, что Зеленский уничтожает политических оппонентов

По его мнению, отношения с бизнесом должны вестись цивилизованно.

«Отношения с бизнесом должны регулироваться цивилизованным образом, которого придерживаются все развитые страны, а не популистскими законами», — подчеркнул бизнесмен.

Как уточняется, к его словам присоединяются и другие представители украинского бизнеса.

«Ни в США, ни в Евросоюзе нет закона об «олигархах», который позволял бы составлять незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке. Вместо этого у них действует закон о лоббировании», — отметил Ахметов.

Он также попросил не называть его олигархом, назвав себя крупнейшим частным инвестором и работодателем на Украине.

В сентябре 2021 года Верховная рада Украины по инициативе президента страны принял закон «Об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) стал принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр.

После этого гражданину запрещают делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации. Закон начал действовать весной 2022 года и будет в силе 10 лет.

После принятия закона политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал «Известиям», что закон является инструментом давления власти, в том числе Зеленского, на неугодных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022