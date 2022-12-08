Бизнесмен Ахметов счел действия Зеленского захватом власти на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может скрывать под реформами и законами, направленными против олигархов, попытку захватить власть в стране. Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью The Washington Post, опубликованном 8 декабря.

По его мнению, отношения с бизнесом должны вестись цивилизованно.

«Отношения с бизнесом должны регулироваться цивилизованным образом, которого придерживаются все развитые страны, а не популистскими законами», — подчеркнул бизнесмен.

Как уточняется, к его словам присоединяются и другие представители украинского бизнеса.

«Ни в США, ни в Евросоюзе нет закона об «олигархах», который позволял бы составлять незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке. Вместо этого у них действует закон о лоббировании», — отметил Ахметов.

Он также попросил не называть его олигархом, назвав себя крупнейшим частным инвестором и работодателем на Украине.

В сентябре 2021 года Верховная рада Украины по инициативе президента страны принял закон «Об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) стал принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр.

После этого гражданину запрещают делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации. Закон начал действовать весной 2022 года и будет в силе 10 лет.

После принятия закона политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал «Известиям», что закон является инструментом давления власти, в том числе Зеленского, на неугодных.