В Польше на складах НАТО будут храниться тысячи единиц военной техники

Тысячи единиц военной техники будут храниться на создаваемых складах НАТО в Польше. Об этом заявил во вторник, 11 апреля, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на брифинге перед визитом в США.

«Это танки, БМП, разного рода вооружение, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО, если будет такая необходимость», — отметил Моравецкий.

Премьер-министр Польши пробудет в США с 11 по 13 апреля. Он примет участие в переговорах в Белом доме и дебатах в штаб-квартире Международного валютного фонда. Во время визита планируется обсуждение таких тем, как польско-американское экономическое сотрудничество и вопросы безопасности республики.

Ранее 11 апреля в Минобороны рассказали «Известиям» о том, что на Балтийском флоте завершено формирование нового артиллерийского полка. Эксперты отмечают, что в силу географического положения, наличия в соседях двух крайне недружественных стран, как Польша и Литва, и активности НАТО в Балтийской морской зоне артиллеристы должны уметь уничтожать любые типы целей.

7 апреля заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО готовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге, который изменился после вступления Финляндии в альянс 4 апреля. По его словам, военный блок должен продолжать поддерживать Украину и в то же время укреплять оборону и сдерживание на восточном фланге, так как он сильно изменился после присоединения Финляндии и в свете вероятного включения в альянс Швеции.

Ранее, 6 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия действует для сбалансирования всей архитектуры безопасности на континенте каждый раз, когда НАТО приближается к ее границам. Он обратил внимание на то, что это альянс расширяется в сторону российских границ, а не РФ приближается со своей военной инфраструктурой к границам военного блока.