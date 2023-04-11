Артиллерийский толк: Калининградскую область усилили РСЗО и гаубицами

На Балтийском флоте завершено формирование нового артиллерийского полка. Из-за специфики региона его боевые задачи заметно отличаются от задач аналогичных частей сухопутных войск. Калининградские артиллеристы тренируются поражать не только наземные цели, но также корабли и десант противника. Эксперты отмечают, что в силу географического положения, наличия в соседях двух таких крайне недружественных стран, как Польша и Литва, и активности НАТО в Балтийской морской зоне артиллеристы должны уметь уничтожать любые типы целей.

По воде и суше

На Балтийском флоте завершено формирование нового артиллерийского полка, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Он вошел в состав 18-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Калининградской области. На вооружении артиллеристов стоят 152-миллиметровые гаубицы, реактивные системы залпового огня, а также самоходные противотанковые комплексы.

Задачей новой воинской части будет не только борьба с наземным противником. Личный состав обучат вести огонь по кораблям и судам противника, а также отражать морские десанты.

Военнослужащий на боевой позиции артиллерийской батареи орудий «Гиацинт» калибра 152 мм во время учений Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Калининградская область граничит с двумя крайне недружественными нам странами — Польшей и Литвой — и имеет большой участок морского побережья, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Артиллерийский полк, сформированный в 18-й дивизии, должен уметь стрелять по всему, что движется, хоть на суше, хоть на море. Стрельба по морским целям имеет свою специфику. Они могут находиться за горизонтом, в движении. Для обучения необходимо широкое применение беспилотников, вертолетов, чтобы давать координаты целей, находящихся за горизонтом. Российская артиллерийская школа имеют большую историю. Сейчас этот род войск выходит на новый уровень.

18-я гвардейская мотострелковая Инстербургская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия — самое мощное сухопутное соединение в регионе. Она была сформирована в 2021 году. В ее состав входят три мотострелковых полка, один танковый, части и подразделения боевого и тылового обеспечения. На вооружении — новейшая боевая техника, в частности танки Т-72Б3М с усиленной защитой.

Колонна танков Т-72 на марше во время учений на полигоне Павенково в Калининградской области Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Соединение наследует наименование и регалии 18-й гвардейской стрелковой дивизии, отличившейся в сражениях Великой Отечественной войны. Изначально она была сформирована в 1939 году под номером 133. В боевых действиях участвовала с июля 1941-го, держала оборону на Днепре, в Смоленской и Калининской (ныне Тверской) областях. За героизм личного состава соединение одним из первых в марте 1942 года получило статус гвардейского и порядковый номер 18.

На завершающем этапе войны дивизия штурмовала Кенигсберг (сегодня Калининград) и Пиллау (Балтийск), вела бои на Балтийской косе. В конце 1945-го преобразована в 30-ю гвардейскую механизированную дивизию, в 1957-м — в 30-ю гвардейскую мотострелковую, в 1964-м — в 18-ю гвардейскую мотострелковую.

Военнослужащие у реактивной системы залпового огня «Град» во время учений на полигоне Хмелевка Калининградской области Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

В 2001 году стала 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой. В 2021 году на базе бригады была воссоздана 18-я гвардейская мотострелковая дивизия. Собственно, из бригады были развернуты 79-й мотострелковый полк, а также части и подразделения боевого обеспечения — отдельный батальон связи, разведывательный, а также инженерно-саперный. Кроме того, в состав дивизии вошли вновь сформированные 275-й и 280-й мотострелковые полки, а также 11-й танковый полк.

Регион особого значения

В последние годы Балтика наряду с Черноморским регионом стала зоной растущей напряженности. Страны НАТО резко увеличили здесь военную активность. В Балтийское море регулярно заходят военные корабли США, воздушное пространство у границ России патрулируют разведывательные самолеты. В Литву, Латвию и Эстонию по ротации постоянно направляются авиагруппы.

В прошлом году замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что только за 2021 год в Балтийской морской зоне странами НАТО совершено более 1,2 тыс. вылетов самолетов и свыше 50 выходов боевых кораблей на морскую разведку. При этом в коалиционную деятельность активно вовлекались на тот момент нейтральные государства — ближайшие соседи России, такие как Финляндия и Швеция.

Осенью прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс значительно усиливает присутствие на восточном направлении. По его словам, таким образом организация посылает Москве «однозначный сигнал, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников». Столтенберг призвал готовиться к длительному противостоянию с РФ и продолжить поставки Украине оружия даже в ущерб собственной обороноспособности.

Тактические учения береговых ракетных войск Балтийского флота с использованием противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» на полигоне Хмелевка Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Российское военное ведомство с 2010-х годов активно укрепляет авиационную и наземную компоненту сил, прикрывающих Калининградский район. В 2019 году там был воссоздан некогда знаменитый 689-й истребительный авиаполк. Сухопутная группировка несколько лет назад была сведена в 11-й армейский корпус (АК), в состав которого входит, в частности, 18-я гвардейская мотострелковая дивизия.

На защите Калининграда стоит также 152-я гвардейская ракетная бригада, в 2018 году получившая оперативно-тактические комплексы «Искандер». Корпусная артиллерия представлена 244-й артиллерийской бригадой. Недавно она была перевооружена со 122-миллиметровых «Градов» на 300-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Смерч». Дальность стрельбы этих комплексов превышает 100 км.

Кроме того, под Калининградом развернут дивизион береговых ракетных комплексов «Бастион». Они вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», способными поражать цели на дальности до 600 км. А под Петербург направлены комплексы «Бал». Эта система предназначена для защиты побережья и проливов, а также для прикрытия военно-морских баз.

Ранее «Известия» сообщали, что балтийское направление усилят морской авиацией. Она будет базироваться на недавно открывшемся после реконструкции аэродроме Левашово под Санкт-Петербургом. Для этого аэродром сейчас расширяется. Какие конкретно авиационные части получит этот пункт базирования, пока неизвестно. Но, помимо боевых самолетов, на новом аэродроме планируется развернуть пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты, принадлежащие МА ВМФ.