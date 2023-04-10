Трамп призвал избавиться от Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп предложил избавиться от нынешнего главы государства Джо Байдена для решения всех проблем страны. Об этом он заявил 10 апреля в соцсети Truth Social.

«Лучший и единственный способ решить проблему с Китаем и любую другую проблему, которую мы имеем, — это избавиться от Байдена!» — написал Трамп.

Также в этот день он заявил, что при существующей политике Белого дома Соединенные Штаты скоро скатятся в третью мировую войну, вести которую придется без боеприпасов.

Трамп уже неоднократно критиковал своего преемника, обвиняя его в том, что тот допустил конфликт на Украине и создал угрозу ядерной конфронтации США и России.

Так, 7 апреля политик назвал администрацию нынешнего американского лидера самой некомпетентной за всю историю страны. Экс-глава Белого дома отметил, что из-за этого США столкнулись со множеством серьезных проблем. В частности он указал, что доллар вскоре может перестать быть ведущей мировой валютой и будет вытеснен китайским юанем. Такое, по словам Трампа, еще три года назад невозможно было представить.

4 апреля Трамп указал на открытые угрозы применения ядерного оружия — явление, которое происходит при администрации действующего президента Байдена.

Ранее, 29 января, Трамп заявил, что человечество оказалось на грани третьей мировой войны и завел его туда американский президент Байден. Он уверен: будь он переизбран в 2020 году, конфликта между Россией и Украиной не было бы.