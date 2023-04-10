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Трамп предупредил США об угрозе остаться без боеприпасов в случае войны

Трамп: при политике Байдена США скоро могут оказаться в третьей мировой войне без боеприпасов
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
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При существующей политике Белого дома Соединенные Штаты скоро скатятся в третью мировую войну, вести которую придется без боеприпасов. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Тем путем, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Оптимальным путем решения проблемы, по его мнению, является избавление от действующего главы государства Джо Байдена.

Трамп уже неоднократно критиковал своего преемника, обвиняя его в том, что тот допустил конфликт на Украине и создал угрозу ядерной конфронтации США и России.

Так, 7 апреля политик назвал администрацию нынешнего американского лидера самой некомпетентной за всю историю страны. Экс-глава Белого дома отметил, что из-за этого США столкнулись со множеством серьезных проблем. В частности, он указал, что доллар вскоре может перестать быть ведущей мировой валютой и будет вытеснен китайским юанем. Такое, по словам Трампа, еще три года назад невозможно было представить.

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В октябре 2022 года Трамп заявил, что риторика правительства Джо Байдена стала причиной начала российской специальной военной операции на Украине. Он добавил, что конфликт мог бы и не состояться.

В случае своего переизбрания на пост главы государства Трамп пообещал в тот же день позвонить президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и договориться с обеими сторонами о завершении конфликта.

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