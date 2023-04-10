В России подготовят учебник по украинскому языку для 5–9-х классов к концу года

Учебник по украинскому языку для 5–9-х классов подготовят к концу 2023 года, сообщил 10 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы взяли советские учебники, где чистый украинский, адаптировали их вместе с коллегами, с методистами из ДНР, ЛНР», — заявил он в интервью «Российской газете».

Он отметил, что в российской системе образования есть изучение родных национальных языков, есть и учебники по ним. «По желанию ребята могут дополнительно на уроках или внеурочной деятельности изучать родной язык», — добавил министр.

В свою очередь, в начале апреля стало известно, что для младшеклассников также разработано учебное пособие по украинскому языку.

Как заявил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, в школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей дети смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива. Он уточнил, что формат будет зависеть от решения в каждом конкретном регионе.

В октябре 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что Россия с огромным уважением относится ко всему украинскому, включая и язык, и культуру.