Путин заявил об уважительном отношении России ко всему украинскому

Россия с огромным уважением относится ко всему украинскому, включая и язык, и культуру. Об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Мы всегда, и, несмотря на трагедию сегодняшних дней, и сегодня, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинском языку, к литературе и так далее», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в России не допускают ничего подобного, что позволяют на Украине в отношении русского языка и культуры.

Россия будет с уважением относится ко всему украинскому, заверил он. В России проживают 3 млн украинцев, к русским и украинцам относятся одинаково.

Путин также напомнил, что на Украине возвеличивали возрождение неонацизма и прославляли Адольфа Гитлера. Кризис в стране не наступил бы, если бы там не пытались «разорвать историю на части» и возродить нацизм на исторических землях России, указал российский лидер.

Как добавил президент, его порадовали результаты прошедших референдумов о вхождении в состав РФ в Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областей. Итоги «более чем убедительные» и не подлежат сомнению, подчеркнул он.

5 октября президент подписал федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Согласно закону, в частности, жители регионов со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами.

30 сентября по итогам референдумов он подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, начатая Москвой 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к РФ.

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