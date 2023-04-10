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В Колумбии проявил активность один из самых опасных вулканов мира — Невадо-дель-Руис

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Фото: EFE/Ernesto Guzmán
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Колумбийская геологическая служба (SGC) сообщила, что по состоянию на 09:00 9 апреля в районе вулкана Невадо-дель-Руис произошло 180 землетрясений, а оранжевый уровень предупреждения об опасности может продлиться еще в течение нескольких недель, пишет местная ElEspectador.

С 30 марта прошлого года вулкан Невадо-дель-Руис, расположенный между департаментами Кальдасом и Толимой, находится в оранжевом секторе сейсмической опасности. Этим утром SGC сообщила, что было зарегистрировано наименьшее количество землетрясений с момента начала чрезвычайной активности вулкана: 180 землетрясений произошло внутри него, тогда как вчера, 8 апреля, было зарегистрировано более тысячи.

За этим уменьшением также последовало уменьшение размера и толщины газового облака с пеплом, которое выпустил вулкан.

«Активность на оранжевом уровне может колебаться и временами снижаться по сравнению с предыдущими днями, но это не означает, что она вернулась к более низкому уровню активности», — предупредили в SGC.

Эксперты пояснили: чтобы уровень изменился и вернулся в желтый спектр, требуется время, в течение которого можно наблюдать тенденции и закономерности, позволяющие сделать вывод о возможном снижении активности. Поэтому активность Невадо-дель-Руис останется в оранжевом спектре на несколько недель.

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Сейсмичность Невадо-дель-Руиса по-прежнему локализована в юго-западном секторе вулкана на глубине от 2 до 4 км и на расстоянии от кратера от 1,7 до 6 км.

Это связано с движением жидкостей внутри вулканических каналов в основном с несколькими пульсирующими выбросами пепла, которые были подтверждены с помощью веб-камер, используемых для вулканического мониторинга.

11 марта в Индонезии начал извергаться вулкан Мерапи на острове Ява, сообщили в национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий. В ведомстве отметили, что потоки лавы от кратера растеклись на расстояние 1,5 км. Людям запретили приближаться к вулкану на расстояние менее 7 км.

До этого, 15 февраля, на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа. В целях безопасности спасатели рекомендовали туристам не приближаться к району вблизи вулкана.

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