Реклама
Прямой эфир
Туризм
В Чехии заявили об ожидании роста числа россиян среди отдыхающих в стране
Мир
WP узнала о возможном приказе пилотам США держаться подальше от Крыма
Общество
Москвичам пообещали теплую погоду на Пасху
Мир
Противники УПЦ предприняли попытку захвата собора в Каменец-Подольском
Мир
В США назвали открываемые при взятии Артемовска направления удара
Мир
Симфонический концерт провели в Париже против пенсионной реформы
Мир
WP предрекла истощение ресурсов систем ПВО Украины к концу мая
Спорт
«Ак Барс» стал первым финалистом плей-офф КХЛ
Мир
В ЕС усомнились в реализации плана по передаче Киеву миллиона снарядов
Мир
Захарова ответила на призыв изгнать из Киево-Печерской лавры русский дух
Мир
Политолог заявил о раскрытии Зеленским плана по возрождению Речи Посполитой
Мир
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Мир
В Киеве анонсировали скорые поставки Украине систем NASAMS и Patriot

Иран начал эксплуатировать новый БПЛА Meraj-532

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023