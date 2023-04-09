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За год площадь новостроек в массовом сегменте снова заметно сократилась

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Более всего уменьшилась средняя площадь студий в московских новостройках массового сегмента — на 8,3%, до 23,1 кв. м. Об этом «Известиям» 9 апреля рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Средняя площадь экспозиции составляет 46,3 кв. м, которая за год сократилась на 4,6%, или на 2,2 кв. м, сказали аналитики.

«Средняя площадь студий сократилась на 8,3% — до 23,1 кв. м. Это наибольший показатель среди других форматов. Четырехкомнатные квартиры евроформата уменьшились с 85,4 кв. м до 83,3 кв. м (–2,5% за год). Средняя площадь евротрешек стала меньше на 2,2% и составляет 59,1 кв. м. Евродвушки уменьшились на 1,5%, с 39,4 кв. м до 38,8 кв. м», — рассказали эксперты.

Практически не изменилась площадь однокомнатных квартир — 36,6 кв. м (–0,6% за год), отметили специалисты.

При этом, по данным компании, больше всего увеличилась средняя площадь многокомнатных квартир. За год рост составил 9%, со 115,7 кв. м до 126,1 кв. м. Это связано с тем, что многокомнатные квартиры вышли в реализацию в пяти новых проектах, добавили аналитики.

Также на 3,4% увеличилась средняя площадь четырехкомнатных квартир и составила 104,1 кв. м, средняя площадь трехкомнатных квартир выросла на 2% — до 78,3 кв. м, двухкомнатных — на 1,6%, до 56,8 кв. м, рассказали эксперты.

Совокупный объем предложения в массовом сегменте на первичном рынке жилья в старых границах Москвы составляет 1,04 млн кв. м (+40% за год) и 22,6 тыс. лотов (+47% за год), сообщили аналитики.

По информации специалистов, основной объем предложения приходится на три типа квартир: евродвушки — 27,6% лотов, студии — 22,8% и евтротрешки — 21,3%.

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5 апреля аналитики брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO сообщили, что цены на новостройки Московского региона за 10 лет выросли в 1,5 раза. Так, средняя цена 1 кв. м в столичных новостройках выросла со 196 тыс. рублей в январе 2014 года до 390 тыс. рублей за 1 кв. м в марте 2023 года.

Отмечалось, что стремительный рост и последующее снижение средней цены 1 кв. м были обусловлены мировым экономическим кризисом, ростом валюты относительно рубля и последующим возвращением экономики на докризисный уровень.

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