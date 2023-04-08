ВС РФ уничтожили за сутки три склада боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР), Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил в субботу, 8 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Берислав Херсонской области и Орехов Запорожской области», — доложил Конашенков на брифинге.

Кроме того, авиация и артиллерия РФ поразили за сутки 92 украинских артподразделения и живую силу и технику в 114 районах.

Ранее, 6 апреля, сообщалось об уничтожении склада боеприпасов противника в Херсонской области с помощью гаубицы Д-30. Кадры с уничтожением склада 6 апреля опубликовали «Известия». На них видно, как огромные клубы черного дыма развеиваются над зданием после точного попадания по вражеской цели. Российские силы нанесли удар с помощью гаубицы Д-30.

По предварительным данным, склад боеприпасов находился на правом берегу Днепра. На крыше здания была расположена боевая позиция противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

Незадолго до этого, 4 апреля, тайник с боеприпасами был обнаружен в лесном массиве села Владимировка Херсонской области. В нем находились 40 взрывателей для артиллерийских снарядов неустановленного образца и дымовая шашка. В региональном главке МВД заявили, что на территории области продолжается работа по выявлению и обезвреживанию тайников со снарядами и оружием.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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