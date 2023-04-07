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Бут опроверг отправку Трампу инструкции по выживанию в тюрьме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский предприниматель Виктор Бут заявил в пятницу, 7 апреля, что не отправлял экс-президенту США Дональду Трампу инструктаж по выживанию в американской тюрьме.

«Я хочу официально заявить, что инструкцию по выживанию Трампа в американской тюрьме я не посылал. Это фейковая новость», — сказал Бут в комментарии телеканалу «Звезда».

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что Бут якобы отправил Трампу телеграмму о том, как выжить в американской тюрьме. При этом Бут отправил Трампу телеграмму из здания Центрального телеграфа, в которой предложил бывшему главе Белого дома приехать в Россию и возглавить из нее антиглобалистское восстание.

Он считает, что жизнь Трампа в опасности и что администрация действующего президента страны Джо Байдена не остановится ни перед чем, чтобы протащить Трампа через суды и тюрьму.

Стыд и Трамп: экс-президенту предъявят обвинения за связь с порноактрисой
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Уголовное дело, возбужденное в отношении Трампа, связано с вероятным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Согласно данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.

4 апреля в Нью-Йорке состоялись первые судебные слушания. Экс-президент не признал свою вину в фальсификации документов. Следующее заседание запланировано на декабрь текущего года.

3 апреля офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении экс-президента США в уголовные. Уровень преступления повышен до низшего класса уголовных, несмотря на то что все 34 пункта обвинения можно было квалифицировать как проступок.

Дэниелс 5 апреля дала интервью изданию Vogue, в котором рассказала подробности о своей связи с Трампом. Она отметила, что они состояли в отношениях не больше полугода. На момент их первой встречи Трамп был в браке со своей третьей женой Меланией.

8 декабря Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

В марте 2008 года Бут был арестован в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадирован в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Свою вину россиянин не признал.

В общей сложности Бут провел в американской тюрьме 12 лет.

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