В Совфеде предрекли США серьезные политические потрясения

Чем ближе президентские выборы в США, тем острее становится американская внутриполитическая повестка. Об этом 6 апреля «Известиям» заявила член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«США на пороге серьезных политических потрясений. Синдром стратегического перенапряжения стал детонатором, повлекшим необратимые процессы в США. Чем ближе президентские выборы в США, тем острее американская внутри политическая повестка. Очевидно, что неадекватность [президента США Джо] Байдена существенно усугубляет существующие в США проблемы», — сказала она.

Уголовное дело в отношении бывшего американского лидера Дональда Трампа, кризис финансовой системы США, миллиардная помощь Украине, критичное вмешательства в европейскую безопасность, системное вооружение Тайваня — всё это создало опасную политическую конструкцию, отметила сенатор.

«Это эффект домино, которой повлечет серьезные политические и экономические риски не только для США, но и для их политических сателлитов», — заключила Ковитиди.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта друг с другом. Он добавил, что существует прямое вовлечение Вашингтона в гибридную войну с Москвой по самым разным направлениям.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не теряет надежды на возобновление диалога с США.

До этого, 8 марта, американская разведка выпустила доклад, в котором указала, что Россия в ближайшие десять лет будет оставаться внушительным вызовом для США. В докладе также отмечается, что Россия не стремится к прямому противостоянию с США и НАТО, однако угроза того, что это может произойти, существует.