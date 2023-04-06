Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ
Мир
У Берлускони диагностировали лейкемию
Мир
Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-президента Франции Олланда
Политика
Песков назвал содержательными прошедшие переговоры Путина и Лукашенко
Недвижимость
В Москве появились клубные дома экономкласса
Мир
Американский ведущий обвинил Байдена в провокации банковского кризиса
Армия
Российские военные сбили беспилотник ВСУ с боеприпасами в зоне спецоперации
Общество
Майор ВВС назвал цель прилета украинского самолета в Брянской области
Мир
Правительство Финляндии ушло в отставку
Наука и техника
«Союз МС-23» отстыковался от модуля МКС
Общество
Треть россиян рассказала о страхе перед походом к врачу
Мир
В США указали на обратный эффект как результат попытки Запада «сжечь рубль»
Мир
Более 50 танкеров застряли в заливе Фос-сюр-Мер из-за забастовок во Франции

В Совфеде предрекли США серьезные политические потрясения

Сенатор Ковитиди: неадекватность Байдена усугубляет существующие в США проблемы
0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чем ближе президентские выборы в США, тем острее становится американская внутриполитическая повестка. Об этом 6 апреля «Известиям» заявила член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«США на пороге серьезных политических потрясений. Синдром стратегического перенапряжения стал детонатором, повлекшим необратимые процессы в США. Чем ближе президентские выборы в США, тем острее американская внутри политическая повестка. Очевидно, что неадекватность [президента США Джо] Байдена существенно усугубляет существующие в США проблемы», — сказала она.

Уголовное дело в отношении бывшего американского лидера Дональда Трампа, кризис финансовой системы США, миллиардная помощь Украине, критичное вмешательства в европейскую безопасность, системное вооружение Тайваня — всё это создало опасную политическую конструкцию, отметила сенатор.

«Это эффект домино, которой повлечет серьезные политические и экономические риски не только для США, но и для их политических сателлитов», — заключила Ковитиди.

Свои без чужих: зачем Байден организовал второй «Саммит за демократию»
Американисты объяснили, как подобные мероприятия влияют на международные отношения

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта друг с другом. Он добавил, что существует прямое вовлечение Вашингтона в гибридную войну с Москвой по самым разным направлениям.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не теряет надежды на возобновление диалога с США.

До этого, 8 марта, американская разведка выпустила доклад, в котором указала, что Россия в ближайшие десять лет будет оставаться внушительным вызовом для США. В докладе также отмечается, что Россия не стремится к прямому противостоянию с США и НАТО, однако угроза того, что это может произойти, существует.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023