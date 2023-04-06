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Bonduelle заявила о выходе из бизнес-ассоциации «Русбренд»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Bonduelle официально уведомила ассоциацию «Русбренд» о том, что останавливает свое членство со следующего года: компания прекратит платить взносы уже с 2024 года. Производитель не пояснил, почему покидает профильную ассоциацию. Об этом «Известиям» рассказали источники на рынке.

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В ассоциации подтвердили: компания остановит членство со следующего года. Она уже успела перенести свой офис, который отвечает за маркетинг, в Казахстан, добавили источники издания. Работа «Русбренда» направлена на то, чтобы установить диалог со всеми участниками рынка, а также органами государственной власти, сказано на ее сайте.

В прошлом году «Русбренд» в основном покидали те компании, которые полностью или частично останавливали развитие в стране. Так, например, было с брендами Nike, Coca-Сola company (подразделение, которое отвечало за маркетинг компании). Вышла из ассоциации и Pernod Ricard — в марте 2022 года производитель сначала остановил поставки продукции в РФ, позже частично их возобновил.

В отечественном офисе Bonduelle «Известиям» сказали, что продолжают работу в России в рамках законодательства и договорных обязательств с клиентами и партнерами. В пресс-службе компании уточнили, что бизнес в Казахстане осуществляет отдельное юридическое лицо «Бондюэль — Казахстан», которое существует с 2016 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В этом вся фасоль: Bonduelle покинула бизнес-ассоциацию «Русбренд»

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