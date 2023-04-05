Первая леди США представит страну на коронации Карла III

Первая леди США Джилл Байден будет представлять страну на коронации Карла III в Лондоне. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в Белом доме.

Сам американский президент Джо Байден изъявил желание лично встретиться с королем Великобритании в будущем.

«Президент Джозеф Р. Байден – младший беседовал сегодня с королем Чарльзом III, подчеркнув прочность отношений между нашими странами и дружбу между нашими народами», — сказано в сообщении Белого дома.

31 марта стало известно, что Джо Байден не поедет на коронацию Карла III. По данным газеты The Telegraph, поездки за рубеж негативно сказываются на 80-летнем главе государства, поэтому Белый дом стремится свести их к минимуму, чтобы оставить лишь самые необходимые визиты.

Принц Чарльз стал королем после смерти своей матери Елизаветы II, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.