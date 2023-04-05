Омбудсмен Львова-Белова расскажет об эвакуированных с Украины детях в СБ ООН

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова дистанционно выступит в среду, 5 апреля, на неформальном заседании Совета Безопасности ООН. Она расскажет об эвакуированных из зоны украинского конфликта детях, сообщили во вторник в пресс-службе постпредства России при всемирной организации.

Заседание, инициированное российской стороной, пройдет по «Формуле Аррии» под названием «Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис, эвакуация детей из зоны конфликта». Оно будет направлено на предоставление всем участникам объективной информации по ситуации с детьми в зоне спецоперации, о мерах российских властей по эвакуации детей из опасных зон, приводит ТАСС слова представителя пресс-службы миссии.

«В то время как западные СМИ продвигают искаженную картину, отмеченную дезинформацией, участники из первых рук услышат данные от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, а также от детей, эвакуированных из зоны конфликта», — говорится в сообщении.

Ранее, 4 апреля, омбудсмен рассказала, что большинство из 2 тыс. детей из зоны специальной военной операции, отдыхавших в Краснодарском крае и Крыму, вернулись с отдыха к родителям.

Она уточнила, что в январе текущего года в лагерях отдыха оставались 400 детей. Это было связано с проблемами в организации возвращения. Уполномоченный по правам ребенка сообщила, что сейчас родители забирают из Крыма большую группу детей и в лагерях останется 18 детей.

16 февраля президент России Владимир Путин заявил на встрече с Львовой-Беловой, что число обращений об усыновлении детей из Донбасса растет. Он отметил, что институт уполномоченного по правам ребенка занимается этим вопросом давно, практически на протяжении девяти лет.

16 сентября 2022 года Львова-Белова рассказала «Известиям», как в России выбирают новые семьи детям-сиротам из Донецкой Народной Республики (ДНР). 19 июля она запустила в Донбассе проект по социальной адаптации подростков.

30 мая 2022 года президент РФ подписал указ, в котором отмечается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ЛНР, ДНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.