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Детский омбудсмен Львова-Белова запустила в Донбассе соцпроект для подростков

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Фото: пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
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Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова запустила в Донбассе проект по социальной адаптации подростков, переживших военные действия. Об этом 19 июля сообщает ее пресс-служба.

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Проект будет работать в формате выездных сессий. Первая из них уже состоялась в Мариуполе, ее лично открыла детский омбудсмен. Тогда участниками мероприятия по социальной адаптации стали 52 ученика старших классов. Российский общественный деятель вместе с командой психологов провела за разговором с подростками несколько часов, чтобы понять, что их тревожит сейчас и как они видят свою дальнейшую жизнь. Помимо беседы школьники приняли участие и в специальных командообразующих играх и тренингах на восприятие будущего.

«К концу лета в рамках проекта планируется проведение интеграционной лагерной смены для 200 ребят в Краснодарском крае. В программе будут занятия, направленные на развитие навыков общения, раскрытие личностного потенциала, помощь в самоопределении и выстраивании жизненного пути в новых реалиях», — сообщает пресс-служба уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка.

Кроме того, в Донецке и Макеевке планируется открыть два подростковых центров по образцу российских.

30 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором отмечается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ЛНР, ДНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

21 апреля Львова-Белова сообщила, что в России с территории Донбасса эвакуировано уже более 150 тыс. детей. По ее словам, эвакуированные есть практически во всех российских регионах и субъекты занимаются оказанием гуманитарной помощи.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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