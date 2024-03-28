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Поздравление с Вербным воскресеньем: что говорить и что желать

Опубликованы поздравления и пожелания с Вербным воскресеньем в 2025 году
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Уже скоро православные христиане отметят Пасху, а на ближайшее воскресенье выпадает праздник Вербное воскресенье.

13 апреля 2025 года верующие отправятся на богослужение. После посещения храма принято обедать всей семьей за большим столом, на котором по случаю праздника можно есть выпечку, рыбу и икру.

Родственников и друзей поздравляют, желают Божьей благодати, здоровья, мира, мудрости, милосердия, смирения, исполнения богоугодных желаний.

В случае невозможности помочь человеку в сложной ситуации можно пожелать ему не опускать руки, не впадать в отчаяние и уныние, а также духовных сил.

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Воцерковленные люди уверены: во время составления добрых слов, их озвучивания важно сохранять помыслы чистыми и светлыми.

Вербное воскресенье напоминает верующим о духовном смысле Великого поста — обуздании пороков, помощи ближнему, укреплении веры в Бога и служении ему. Соответствующие наставления в праздник могут сказать крестные родители своим крестникам.

Дарить подарки на Вербное воскресенье не принято.

Открытка с Вербным воскресеньем

Автор фото
Открытка с Вербным воскресеньем

Исключением могут быть случаи, связанные непосредственно с символом праздника.

Открытка с Вербным воскресеньем

Автор фото
Открытка с Вербным воскресеньем

Если близкие со состоянию здоровья, в силу преклонного возраста или по другим причинам не смогли посетить службу, приветствуется принести им в день праздника освященные веточки вербы.

Открытка с Вербным воскресеньем

Автор фото
Открытка с Вербным воскресеньем

В отдельном материале «Известий» — все традиции Вербного воскресенья.

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