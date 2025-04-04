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Поздравления с праздником Вход Господень в Иерусалим 2025: красивые открытки в Вербное воскресенье

Россиянам напомнили дату Вербного воскресенья в 2025 году, историю и традиции праздника
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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За неделю до Пасхи, которую православные христиане в 2025 году отметят 20 апреля, отмечается большой праздник — Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное воскресенье. «Известия» напоминают историю и традиции даты.

Вход Господень в Иерусалим – 2025: красивые открытки и картинки

В 2025 году Вербное воскресенье на православном календаре будет 13 апреля.

Вербное, или Пальмовое, воскресенье связано с вхождением Иисуса Христа в Иерусалим, когда Он верхом на молодой ослице въехал в город и все жители вышли Ему навстречу. Как сказано в Евангелии, люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божиим.

В христианской традиции день Входа Господня в Иерусалим считается символом будущего воцарения Бога. Этот праздник отмечается христианской церковью с III века, на Русь же он пришел в Х веке. Праздник еще называется праздником «Вайи» (ветви финиковой пальмы, которыми приветствовали Иисуса встречавшие Его жители Иерусалима), неделей «Цветоносия», «Цветною». В России же этот праздник называется «Вербным воскресеньем», поскольку на севере первое растение, которое оживает после долгой зимы — это верба.

Лучшие поздравления с праздником Вход Господень в Иерусалим

В этот день верующие стоят на богослужении с освященными в храме веточками верб и зажженными свечами в руках, встречая невидимо грядущего Христа. Освящение верб совершается на праздничном Всенощном бдении, то есть на вечерней службе накануне праздника. После чтения Евангелия священники совершают каждение верб, читают молитву и окропляют ветви святой водой. Обычно окропление повторяется в сам день праздника, после литургии.

Ветка вербы символизирует победу жизни над смертью — Воскресение Господне. В народе считалось, что освященная верба очищает и отгоняет нечистую силу. Веточки вербы ставили в переднем углу за икону и хранили весь год до следующего Вербного воскресенья. На Руси верили, что ветка вербы, брошенная против ветра, прогонит бурю, брошенная в огонь ‑ усмиряет его, а посаженная в поле оберегает посевы. Сережки вербы признавались наделенными целительной силой: их давали есть бесплодным женщинам.

На Вербное воскресенье верующим, соблюдающим 40-дневный пост, разрешается есть рыбу и пить вино.

Поздравить с Вербным воскресеньем можно следующими словами:

«Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть вербная ветвь принесет вам здоровье, счастье и долголетие, а вера укрепит дух! Пусть этот день будет наполнен самыми прекрасными моментами».

«Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю мира вашему дому, добра и чистой веры в сердце! Пусть веточки освященной вербы вас оберегают, а на душе буде спокойно и радостно».

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Всей душой желаю быть вдали от грехов и темных мыслей, всегда в себе беречь доброго, искреннего, отзывчивого, щедрого человека. Пусть в жизни будут царить счастье и благодать. Пусть никогда не покинут тебя надежда и настоящая любовь. Храни тебя Господь.

С наступлением Вербного воскресенья! Пусть счастье окутывает каждый уголок вашего дома, добра и светлых событий вам и вашей семье!

За Вербным воскресеньем начинается Страстная неделя, или седмица, последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе, во время которой вспоминаются Тайная Вечеря, предание на суд, страдания и распятие, погребение Иисуса Христа.

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