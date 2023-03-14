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Сенат Узбекистана утвердил решение о проведении референдума по Конституции 30 апреля

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана одобрил 14 марта решение Законодательной (нижней) палаты парламента о проведении 30 апреля референдума по проекту новой конституции. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Кроме того, отмечается, что сенат также одобрил проект закона о новой конституции.

Накануне Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным решение парламента о проведении 30 апреля референдума о новой конституции.

В начале марта пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что законопроект об изменениях в конституцию подготовлен после изучения более 200 тыс. предложений, пишет «Газета.Ru».

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В июле 2022 года в Нукусе, столице Республики Каракалпакстан, прошли незаконные демонстрации. Участники протестных акций выступали против проведения референдума по поправкам в конституцию. Они не одобрили планы властей о внесении изменения относительно республики. Так, из документа предлагалось изъять статьи о суверенном статусе Каракалпакстана и его праве на выход из состава Узбекистана.

На фоне митингов на территории республики действовало чрезвычайное положение. После этого палата парламента Узбекистана проголосовала за исключение из проекта изменений в конституцию статей, в которых упоминается статус республики.

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