Сенат Узбекистана утвердил решение о проведении референдума по Конституции 30 апреля

Сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана одобрил 14 марта решение Законодательной (нижней) палаты парламента о проведении 30 апреля референдума по проекту новой конституции. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Кроме того, отмечается, что сенат также одобрил проект закона о новой конституции.

Накануне Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным решение парламента о проведении 30 апреля референдума о новой конституции.

В начале марта пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что законопроект об изменениях в конституцию подготовлен после изучения более 200 тыс. предложений, пишет «Газета.Ru».

В июле 2022 года в Нукусе, столице Республики Каракалпакстан, прошли незаконные демонстрации. Участники протестных акций выступали против проведения референдума по поправкам в конституцию. Они не одобрили планы властей о внесении изменения относительно республики. Так, из документа предлагалось изъять статьи о суверенном статусе Каракалпакстана и его праве на выход из состава Узбекистана.

На фоне митингов на территории республики действовало чрезвычайное положение. После этого палата парламента Узбекистана проголосовала за исключение из проекта изменений в конституцию статей, в которых упоминается статус республики.