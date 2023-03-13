КС Узбекистана одобрил проведение референдума по новой Конституции 30 апреля

Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным решение парламента о проведении 30 апреля референдума о новой Конституции. Об этом 13 марта сообщил заместитель председателя суда Аскар Гафуров.

«Конституционный суд рассмотрел решение законодательной палаты «О проведении референдума Республики Узбекистан по проекту конституционного закона Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан» и принял решение о его соответствии принципам проведения референдума», — заявил он.

Ранее, 10 марта, депутаты нижней палаты парламента Узбекистана назначили референдум на 30 апреля. В новую редакцию Конституции предлагается добавить 27 статей. С учетом прочих поправок Основной закон может обновиться на 65%.

В июле 2022 года в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, прошли незаконные демонстрации. Участники протестных акций выступали против проведения референдума по поправкам в Конституцию. Они не одобрили планы властей о внесении изменения относительно республики. Так, из документа предлагалось изъять статьи о суверенном статусе Каракалпакстана и его праве на выход из состава Узбекистана.

На фоне митингов на территории республики действовало чрезвычайное положение. После этого палата парламента Узбекистана проголосовала за исключение из проекта изменений в Конституцию статей, в которых упоминается статус республики.