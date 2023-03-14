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Вильфанд сообщил о преждевременности смены зимней резины на летнюю

Вильфанд: автовладельцам в Центральной России рано думать о смене зимней резины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жителям Центрального федерального округа (ЦФО) еще рано задумываться о смене зимней резины на летнюю. До середины апреля в Центральной России часто бывают ночные заморозки, а утром — гололедица. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Еще очень рано. Обычно в середине апреля меняют резину. Это не прогноз, а климатические наблюдения. До этого периода очень часто бывают ночные заморозки, поэтому утром заметная гололедица. Это опасно», — рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что можно начинать готовиться к смене резины после первой недели апреля.

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Ранее, 13 марта, Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе весну стоит ожидать не раньше середины апреля. По его словам, снег будет сходить еще очень долго: полностью он растает не раньше первой декады апреля. За эту зиму осадков выпало больше нормы — это стало препятствием для раннего наступления весны.

В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о круглосуточной работе дорожных служб в Подмосковье из-за сложных погодных условий. Риск образования гололедицы повысился из-за перепада температур. Чтобы обезопасить пешеходов и водителей, в работе задействовали всю необходимую технику.

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