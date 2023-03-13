Воробьев сообщил о круглосуточной работе дорожных служб в Подмосковье

Дорожные и коммунальные службы Московской области работают в круглосуточном режиме из-за сложных погодных условий. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил в понедельник, 13 марта.

Риск образования гололедицы повысился из-за перепада температур. Чтобы обезопасить пешеходов и водителей, в работе задействовали всю необходимую технику.

«Прошу пешеходов и водителей быть аккуратными на дорогах», — цитирует главу региона телеканал «360».

Воробьев подчеркнул, что внимание уделяется противогололедной обработке тротуаров и проезжей части.

Ранее в этот день синоптики предупредили, что жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица, сообщается на сайте kp.ru. В области температура воздуха составит от –5 градусов до 0, уточняет «Москва 24».

Прогнозировался юго-западный ветер 6–11 м/с с порывами 15 м/с, пишет РИАМО.

12 марта Министерство здравоохранения предупредило граждан РФ о повышенном риске для здоровья из-за резких перепадов атмосферного давления в центральной части страны.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в ведомстве рекомендовали внимательно следить за самочувствием и регулярно измерять артериальное давление, сообщается на сайте aif.ru.