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Минздрав РФ предупредил о риске для здоровья из-за аномальной погоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российское Министерство здравоохранения в воскресенье, 12 марта, предупредило граждан РФ о повышенном риске для здоровья из-за резких перепадов атмосферного давления в центральной части страны. Об этом уведомила пресс-служба ведомства.

«Пожилым людям, входящим в группу высокого риска падений и переломов, рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью, использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости», — добавил Минздрав.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, министерство рекомендовало внимательно следить за самочувствием и регулярно измерять артериальное давление, также следовать рекомендациям врача и принимать назначенные им лекарственные препараты.

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24 февраля врач-терапевт Иван Ромасов сообщил «Известиям», что мощные колебания атмосферного давления ощущают практически все, они могут вызывать головную боль, повышение артериального давления и урежение дыхания. Со слов специалиста, сильным перепадом атмосферного давления считается повышение или понижение ртутного столба на несколько миллиметров за сутки или несколько дней. При этом колебания в пределах 1–2 мм происходят регулярно и никак человеком не ощущаются. Однако перепад более 7 мм ощущают почти все.

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