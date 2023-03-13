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Синоптики предупредили москвичей о гололедице и похолодании 13 марта

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Облачно с прояснениями, небольшой снег и гололедица — такая погода ожидает жителей московского региона в понедельник, 13 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров будут колебаться от 0 до –2 градусов, ночью температура опустится до –6.

На территории Московской области ожидается от 0 до –5 градусов в дневное время суток, ночью похолодает до –8 градусов.

Прогнозируется юго-западный ветер 6–11 м/с с порывами 15 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

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12 марта Министерство здравоохранения, предупредило граждан РФ о повышенном риске для здоровья из-за резких перепадов атмосферного давления в центральной части страны.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, министерство рекомендовало внимательно следить за самочувствием и регулярно измерять артериальное давление.

Ранее, 5 марта, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весеннее потепление в Москве ожидается в 20-х числах марта. В Московской области сход снежного покрова происходит в первой декаде апреля, а в лесах снег задерживается еще на неделю.

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