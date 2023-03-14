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Синоптик спрогнозировал сроки прихода тепла в Центральную Россию

Синоптик спрогнозировал сроки прихода теплой погоды в Москву и во всю Центральную Россию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московском регионе весну можно ожидать не раньше середины апреля. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Снег будет сходить еще очень долго: полностью он растает не раньше первой декады апреля. За эту зиму осадков выпало больше нормы — это стало препятствием для раннего наступления весны. Если бы не было снега, то температура была бы примерно на три градуса выше», — пояснил он.

По словам синоптика, только за воскресенье, 12 марта, выпала половина месячной нормы осадков — 19,3 мм. Хотя общее количество за весь этот месяц в среднем составляет 39 мм.

«Такая нестандартная погода была связана с областью очень низкого давления — в воскресенье оно составило 723,5 мм ртутного столба. Москва находилась вблизи центра циклона. В первой половине суток — в теплом секторе, а во второй — в холодном», — сказал он.

В ближайшее время ожидается потепление — со среды, 15 марта, дневная температура поднимется выше климатической нормы, добавил Роман Вильфанд. Однако к субботе, 18 марта, дневная температура вновь опустится до нуля градусов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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