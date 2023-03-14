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Россия выступила против расширения обвинительных функций ОЗХО

Постпред РФ заявил, что Россия выступает против расширения обвинительных функций ОЗХО
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Фото: Посольство России в Нидерландах
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Россия выступает против того, чтобы придать универсальный характер деятельности обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом 13 марта заявил посол в Нидерландах, постпред РФ при организации Александр Шульгин.

Отмечается, что западные делегации задумываются о необходимости придать универсальный характер обвинительному механизму, то есть не ограничивать его деятельность Сирией.

«Это еще одно доказательство крайне нездоровой ситуации в ОЗХО. Это прямой результат американской политики по замене международного права, в данном случае Конвенции о запрещении химического оружия, сводом своих собственных правил. Они изобрели эти правила и пытаются сделать так, чтобы эти правила теперь распространялись на все государства-члены. Нам необходимо прекратить эту политизацию», — приводит его слова ТАСС.

Шульгин подчеркнул, что при этом «сигналы со стороны многих делегаций обнадеживают». По его словам, они устали от наставлений Вашингтона, а также от обострения обстановки со стороны США.

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Ранее, 6 февраля, Россия и Сирия вновь подтвердили категорическую недопустимость использования химического оружия кем бы то ни было и под каким бы то ни было предлогом.

30 января в МИД РФ заявили, что западные страны использовали группу по расследованию и идентификации (ГРИ) ОЗХО, чтобы оправдать собственную агрессию в Сирии. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва и ряд других стран не намерены сотрудничать с ОЗХО, поскольку не считают эту организацию легитимной.

6 мая представители посольства России в США призвали Вашингтон уничтожить имеющееся у него химическое оружие. Дипломаты напомнили, что Россия уничтожила свое химическое оружие еще в 2017 году, что было подтверждено со стороны ОЗХО.

Тогда же постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия использовала химическое оружие в Сирии. В то же время дипломат не привела конкретных доказательств или свидетельств этого.

Инцидент в сирийской Думе произошел 7 апреля 2018 года. Тогда США на основании заявлений неправительственной организации «Белые каски» о применении хлора в городе нанесли ракетный удар по территории Сирии.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку агрессией против суверенного государства. Москва отметила, что ни эксперты, ни местные жители не зафиксировали применения химоружия. Позже российская сторона предоставила доказательства постановочного характера химатаки.

Между тем 21 января 2020 года бывший инспектор ОЗХО Ян Хендерсон на неформальной встрече Совбеза ООН заявил, что химатаки в сирийском городе Дума не было.

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