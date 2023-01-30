В МИД России уличили Запад в манипулировании группой ОЗХО в Сирии

Западные страны использовали группу по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ГРИ ОЗХО), чтобы оправдать собственную агрессию в Сирии. Такое заявление в понедельник, 30 января, сделали в Министерстве иностранных дел России (МИД).

«Очевидно, что перед ГРИ стояла задача (с которой она так и не справилась) оправдать агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии, которые под предлогом инцидента в [сирийском городе] Думе нанесли 14 апреля 2018 года ― спустя буквально неделю после химической постановки ― массированный ракетный удар по сирийским гражданским и военным объектам в нарушение основополагающих норм и принципов международного права», ― отметили в ведомстве.

В МИД России решительно осудили действия стран Запада, обвинив их в манипулировании ОЗХО.

«Осуждаем подобное манипулирование западниками некогда авторитетной международной структурой», ― подчеркнули в МИД РФ.

Помимо этого, в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва и ряд других стран не намерены сотрудничать с ОЗХО по принципиальным соображениям, поскольку не считают эту организацию легитимной.

Ранее, 17 января, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал США объяснить факт хищений нефти у Сирии. По словам дипломата, эти преступления лишь усугубляют энергетический и гуманитарный кризис в стране. Вэньбинь также призвал Вашингтон прекратить «попирать международное право».

В мае представители посольства России в США призвали Вашингтон уничтожить имеющееся у него химическое оружие. Дипломаты напомнили, что Россия уничтожила свое химическое оружие еще в 2017 году, что было подтверждено со стороны ОЗХО.

Тогда же постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия использовала химическое оружие в Сирии. В то же время дипломат не привела конкретных доказательств или свидетельств этого.