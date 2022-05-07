Постпред США при ООН бездоказательно обвинила РФ в применении химоружия

Постпред США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд в беседе с телеканалом PBS сообщила о применении Россией химического оружия в Сирии, не приведя при этом конкретных доказательств. Об этом стало известно в пятницу, 6 мая.

При этом тем же днем российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил, что Россия, в отличие от США, уничтожила свое химическое оружие еще в 2017 году, что было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия. Он также напомнил, что именно Соединенные Штаты Америки остаются единственной страной, которая до сих пор по необъяснимым причинам сохраняет запасы отравляющих веществ.

«Они обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии», — указала Гринфилд, несмотря на заявление российского дипломата.

30 апреля российские дипломаты призвали США одуматься и отказаться от подготовки провокаций с использованием оружия массового уничтожения (ОМУ) на Украине. Так в представительстве прокомментировали обвинения заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс о применении Россией «незадекларированного химического оружия».

13 марта дипломаты назвали провокационными и бездоказательными очередное заявление Госдепа США о возможности применения Россией химического оружия. В посольстве отметили, что в распоряжении РФ не может быть боевых отравляющих веществ, так как Россия уничтожила все их запасы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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