Пекин призвал Вашингтон объяснить кражу сирийской нефти

Китай призывает США объяснить свои действия по поводу кражи нефти у Сирии, которые усугубляют энергетический и гуманитарный кризис в стране. Об этом 17 января на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«По данным сирийского правительства, в первой половине 2022 года более 80% суточной добычи нефти в стране контрабандно вывозилось американскими военными», — сообщил китайский дипломат.

Он отметил, что преступные действия США усугубляют энергетический кризис и гуманитарную катастрофу в Сирии, а также «безжалостно» нарушают право на жизнь сирийского народа.

В связи с этим он призвал Вашингтон дать разъяснения сирийскому народу и международному сообществу в связи с хищением нефти, а также прекратить «попирать международное право».

15 августа прошлого года агентство SANA со ссылкой на источники сообщало, что американские военные вывезли из Сирии на север Ирака 100 цистерн с нефтью. Отмечалось, что колонна из 100 цистерн выехала в направлении Ирака через нелегальный пограничный переход «Махмудия».

О том, что США должны прекратить вывозить нефть из Сирии, ранее, 19 июля, заявил президент России Владимир Путин. Он сказал об этом после трехстороннего саммита с лидерами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. В июле министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Он отметил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии в нарушение международных норм.