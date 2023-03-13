В ООН сообщили о принятии к сведению позиции РФ по зерновой сделке

ООН приняла к сведению слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина относительно готовности российской стороны пойти на продление зерновой сделки на 60 дней. Об этом сообщили в понедельник, 13 марта, в пресс-службе международной организации.

«ООН приняла к сведению объявление Российской Федерации касательно продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней», — говорится в заявлении.

Отмечается, что соглашения, достигнутые в Стамбуле летом 2022 года, оказали положительное влияние на глобальную продовольственную безопасность. Это способствовало попаданию миллионов тонн зерна на мировые рынки.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил «Известиям» после консультаций с представителями ООН в Женеве, что Россия не возражает против второго тура черноморской зерновой инициативы после истечения срока 18 марта, но только на 60 дней. При решении о новом продлении зерновой сделки Россия будет опираться на то, насколько эффективно выполняется часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции, уточнил он.

При этом 13 марта представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что ООН продолжает выступать за реализацию зерновой сделки, а также экспорту российского продовольствия и удобрений.

До этого, 9 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России остаются вопросы по реализации зерновой сделки, которые она продолжит поднимать на переговорах.

2 марта в МИД РФ заявили, что страны Запада саботируют зерновую сделку. Исходя из документа, опубликованного министерством, через восемь месяцев после ее заключения выполняется только одна часть пакета — по вывозу украинского продовольствия.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В ноябре договор был продлен на 120 дней.