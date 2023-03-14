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Опять в 25: молодые бизнесмены смогут получать гранты раз в три года

Какой эффект это даст и зачем нужны новые бизнес-парки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Предприниматели от 14 до 25 лет смогут повторно получить грант до 1 млн рублей, следует из нового проекта приказа Минэка (есть у «Известий»). Ранее воспользоваться государственной поддержкой можно было однократно, теперь разрешат раз в три года. Кроме того, максимальный размер помощи увеличивается в два раза. Такие меры в условиях санкций поддержат малый бизнес, который в России развит значительно хуже, чем на Западе, считают опрошенные «Известиями» эксперты. При этом, по их словам, вряд ли мера мотивирует людей открыть свое дело — скорее льготой воспользуются уже действующие предприниматели.

Дорогу молодым

Молодые бизнесмены и социальные предприятия смогут повторно получить грант от государства на создание или развитие своего дела. Об этом говорится в проекте приказа Минэкономразвития, который имеется в распоряжении «Известий».

Ранее такая поддержка предоставлялась однократно, теперь ее можно будет получить один раз в три года. Есть условие — успешная реализация первого гранта. Кроме того, максимальная сумма будет увеличена с 500 тыс. до 1 млн рублей за счет средств регионального бюджета. При этом для субъектов МСП, зарегистрированных в Арктической зоне, размер помощи может быть увеличен с 1 до 2 млн, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэка.

Грантовую поддержку молодым бизнесменам начали оказывать с марта 2022 года на фоне введения санкций, говорится на официальном сайте правительства. Финансирование выделено в рамках реализации нацпроекта по малому и среднему предпринимательству (МСП) — в прошлом году на предоставление грантов было направлено 2,1 млрд рублей.

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Участвовать в конкурсе могут индивидуальные предприниматели (ИП) и учредители компаний в возрасте от 14 до 25 лет (по закону начать свое дело могут и несовершеннолетние — с согласия родителей). Заявки подаются в региональные органы власти, при этом Москва в программе не участвует. Для того чтобы получить господдержку, у человека не должно быть долгов свыше 1 тыс. рублей, а также ему необходимо пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес» по основам предпринимательской деятельности. Кроме того, ему нужно вложить в проект как минимум 25% своих средств.

Грант разрешается направить на аренду или ремонт помещения, приобретение оборудования, оплату услуг связи и коммунальных платежей, на продвижение. На эти средства нельзя купить недвижимость и автомобиль, а также погасить ими задолженность по налогам, кредитам и займам.

— У молодежи наблюдается больший спрос на создание своего дела, чем у старшего поколения. В то же время хорошо, что условием для получения гранта является прохождение обучения, так как при ведении бизнеса есть ряд правовых аспектов, которые обязательно нужно учитывать, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

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Кроме того, в соответствии с проектом приказа будет введена новая инфраструктура поддержки МСП и самозанятых — бизнес-парки для предпринимателей, занятых в сфере обрабатывающего производства, инноваций, креативных индустрий и IT, рассказали в пресс-службе Минэка. Там добавили: в отличие от «больших» промышленных парков, требования к которым установлены федеральным законом о промышленности, резидентами новых площадок могут быть самозанятые граждане и микропредприятия. То есть государство обеспечит для бизнесменов специально оборудованные площадки, где предприниматели смогут работать в кооперации и производить продукт.

Снизить риски

Изменения в грантовой программе будут стимулировать развитие предпринимательской деятельности в России и обеспечивать дополнительную поддержку молодежи, отметил руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

Первый вице-президент «Опоры России» Эдуард Омаров подчеркнул: необходимо, чтобы молодые люди начинали свое дело с максимальной поддержкой и с минимальными рисками. Кроме того, стране нужен рост численности бизнесменов как минимум в два раза, чтобы повысить уровень конкурентоспособности РФ в условиях санкций, подчеркнул эксперт. По его словам, в европейских странах общая численность предпринимателей на душу населения превышает российский показатель в два-три раза.

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Нововведение вряд ли вызовет рекордный рост субъектов МСП, но какой-то приток людей ожидать всё же стоит, считает председатель экспертного совета по развитию цифровой экономики, технологий и инноваций молодежного парламента ГД Алексей Мостовщиков. Эта мера больше направлена на поддержку действующих бизнесменов, нежели на привлечение новых заинтересованных лиц, добавил он.

Для начинающих предпринимателей тема поиска финансов — ключевая, подчеркнул координатор «Деловой России» в ЦФО Дмитрий Аббакумов. По его словам, возможность участвовать в грантовой программе неоднократно поможет молодым бизнесменам снизить риски поиска источников финансирования.

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— При этом в организации предоставления финансовой помощи в регионах есть сложность. Дело в том, что в разных субъектах за такие программы отвечают разные органы местной власти: где-то это экономические департаменты или управления, а где-то — структуры по работе с молодежью, — отметил эксперт.

По его словам, наиболее эффективно было бы организовать эту систему именно по линии экономики, потому что специалисты по работе с молодежью — не эксперты в сфере бизнеса, есть вопросы, связанные с подготовкой заявок, оформлением документов, контролем выполнения задач.

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