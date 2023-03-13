Леди Гага бросилась на помощь упавшему фотографу во время «Оскара»

Американская певица Леди Гага попыталась помочь фотографу, который упал во время церемонии вручения премии «Оскар».

Инцидент произошел 12 марта на красной ковровой дорожке. Фотограф попытался заснять певицу, пока она шла, но оступился и упал. Леди Гага заметила это и побежала к нему, чтобы помочь подняться. Мужчина к тому времени уже встал на ноги и смущенно поблагодарил ее за внимание.

Леди Гага была номинирована на премию «Лучшая песня к фильму» за композицию Hold My Hand для картины «Топ Ган: Мэверик», но уступила М. М. Киравани и Чандрабоузу, написавшим песню Naatu Naatu для «RRR: Рядом ревет революция».

95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла 12 марта. Кинолента «Всё везде и сразу» получила премию «Оскар» как лучший фильм года. Помимо победы в главной номинации фильм также завоевал награды за лучшую актрису, лучшие мужскую и женскую роли второго плана, лучшего режиссера, лучший монтаж и лучший сценарий.

Фильм «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона получил премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

Картине «На Западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера вручили «Оскар» как лучшему фильму на иностранном языке. Статуэтку за лучший мультипликационный фильм получил «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Брендан Фрейзер и Мишель Йео получили премию «Оскар» в категории «Лучший актер и актриса главной роли».