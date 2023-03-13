«Всё везде и сразу» стал лучшим фильмом года по версии Американской киноакадемии

Кинолента «Всё везде и сразу» получила премию «Оскар» как лучший фильм года. Об этом 13 марта сообщается на сайте Американской киноакадемии.

Режиссерами фильма выступили Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт. Помимо победы в главной номинации, фильм также завоевал награды за лучшую актрису, лучшие мужскую и женскую роли второго плана, лучшего режиссера, лучший монтаж и лучший сценарий.

Сюжет фильма рассказывает о владелице прачечной Эвелин, которая узнает, что может скакать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам другой версии себя.

Ранее на церемонии объявили победителей и в других номинациях. Так, кинокартине «На Западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера вручили «Оскар» как лучшему фильму на иностранном языке.

Статуэтку за лучший мультипликационный фильм получил «Пиноккио Гильермо дель Торо».