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В ГД внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года

В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Документ опубликован в понедельник, 13 марта, в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы объясняют, что нижняя планка призывного возраста повышается для «гарантированного получения гражданами среднего общего, среднего профессионального и высшего образования». Так, согласно тексту документа, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

«Граждане, достигшие возраста 18 лет после 1 января 2024 года, изъявившие желание пройти военную службу по призыву ранее дня наступления возраста, <…> и подавшие в призывную комиссию соответствующее заявление, подлежат призыву на военную службу», — говорится в документе.

Кроме того, предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в армию, повысится с 27 до 30 лет. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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29 декабря 2022 года было отмечено, что 42% россиян поддержали предложение повысить призывной возраст с 18 до 21 года, тогда как инициативу о повышении предельного возраста призыва с 27 до 30 лет поддержали лишь 32% респондентов. Среди мужчин (особенно служивших в армии по призыву) сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин.

В том месяце глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что при комплектовании Вооруженных сил России планируется поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года.

Зампредседателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин говорил, что увеличение возраста призыва связано с намерением привлечь в армию зрелых людей.

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