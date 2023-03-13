Си Цзиньпин заявил о намерении продвигать процесс воссоединения Китая с Тайванем

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва заявил, что Китай намерен неуклонного продвигать процесс воссоединения с Тайванем. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает Xinhua.

«Необходимо твердо придерживаться принципа «одного Китая» и соблюдать консенсус 1992 года, активно содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива», — подчеркнул господин Си.

Лидер государства отметил, что процесс воссоединения с Тайванем является приоритетной задачей, на которую не нужно жалеть сил и ресурсов.

Ранее в этот день Си Цзиньпин заявил, что Пекину следует решительно противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня и сепаратистской деятельности по достижению независимости острова.

5 марта был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и планирует добиться воссоединения с островной провинцией.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились.