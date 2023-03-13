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Си Цзиньпин заявил о необходимости противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня

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Фото: Global Look Press/XinHua/ Ju Peng
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Пекину следует решительно противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня и сепаратистской деятельности по достижению независимости острова, заявил 13 марта председатель КНР Си Цзиньпин в речи после избрания на третий срок, пишет агентство Xinhua.

«Полное воссоединение родины является общим стремлением всего китайского народа и смыслом национального возрождения», — заявил он на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

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10 марта депутаты ВСНП переизбрали председателя КНР, в третий раз им был избран Си Цзиньпин. Решение было единогласным. В голосовании приняли участие 2952 человека.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что вблизи Тайваня зафиксировали 10 самолетов и четыре корабля НОАК. В ответ островная армия также развернула ЗРК и подняла в воздух патруль. Уточнялось, что самолет радиолокационной разведки Y-8 и беспилотник большой дальности BZK-005 зашли в зону ПВО Тайваня.

5 марта был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и планирует добиться воссоединения с островной провинцией.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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