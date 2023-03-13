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Главы МИД Ирана и Белоруссии обсудили вопросы увеличения товарооборота

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил вопросы двустороннего сотрудничества между странами со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником. Об этом МИД Ирана поделился в своем Telegram-канале в воскресенье, 12 марта.

Сообщается, что стороны обсудили ускорение реализации договоренностей, направленных на увеличение объемов товарооборота.

«Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с министром иностранных дел Белоруссии Алейником обсудил широкий спектр вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством в политической, экономической, научной, культурной, консульской сферах, а также региональные и международные вопросы», — говорится в заявлении МИДа.

Министр иностранных дел Белоруссии Алейник выразил заинтересованность страны в использовании транспортной инфраструктуры Ирана для экспорта продукции на мировые рынки.

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11 января президент РФ Владимир Путин обсудил с иранским лидером Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки с упором на дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества. Речь шла о взаимовыгодных проектах в энергетической и транспортно-логистической сферах.

О желании России и Ирана вывести двусторонние отношения на новый уровень заявлял 18 июля 2022 года помощник президента России Юрий Ушаков.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Раиси состоялся 12 ноября 2022 года. Президенты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу.

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