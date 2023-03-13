Источник заявил о намерении Байдена ограничить масштабный нефтяной проект на Аляске

Хозяин Белого дома Джо Байден ограничит крупный нефтяной проект на северо-западе Аляски. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на источник в Белом доме.

Таким образом, президент США намерен предотвратить или ограничить бурение нефтяных скважин на 16 млн акров (6,5 млн га).

«Планы, о которых было объявлено в воскресенье вечером, запрещают бурение почти 3 млн акров (1,2 млн га) моря Бофорта, закрывая его от разведки нефти, и ограничивают бурение более 13 млн. акров (5,3 млн га) на обширной полосе земли, известной как Национальный нефтяной заповедник», — говорится в публикации.

11 марта Bloomberg сообщил, что Белый дом принял решение одобрить крупный проект по добыче нефти на северо-западе Аляски. Речь идет об инициативе крупнейшей американской нефтедобывающей компании ConocoPhillips — проекте Willow.

В соответствии с планом, концерн сможет проводить бурение на месторождении Уиллоу, запасы которого оценивают в 600 млн баррелей. Это станет крупнейшим месторождением США за последние десятилетия.

7 марта американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку энергетической политики администрации президента Байдена. По его мнению, ошибкой было «так сильно фокусироваться на прекращении производства американской энергии».