Реклама
Прямой эфир
Общество
Дело о госизмене возбудили на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Мир
Захарова предрекла проблемы из-за попыток США спасти свою банковскую систему
Общество
Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах
Мир
Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях
Общество
Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
Общество
В Подмосковье пожарные ликвидировали открытое горение на складе
Культура
Фильм «Аватар: Путь воды» получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Мир
В Китае назвали оборонный бюджет США сигналом к мировой войне
Мир
Запущенные КНДР крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км
Армия
В ЛНР заявили о нехватке ГСМ у украинских военных на кременском направлении
Мир
Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле
Происшествия
Таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве

Источник заявил о намерении Байдена ограничить масштабный нефтяной проект на Аляске

AP: Байден ограничит масштабный проект по бурению нефтяных скважин на Аляске
0
Фото: REUTERS/U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Zachary Painter
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хозяин Белого дома Джо Байден ограничит крупный нефтяной проект на северо-западе Аляски. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на источник в Белом доме.

Таким образом, президент США намерен предотвратить или ограничить бурение нефтяных скважин на 16 млн акров (6,5 млн га).

«Планы, о которых было объявлено в воскресенье вечером, запрещают бурение почти 3 млн акров (1,2 млн га) моря Бофорта, закрывая его от разведки нефти, и ограничивают бурение более 13 млн. акров (5,3 млн га) на обширной полосе земли, известной как Национальный нефтяной заповедник», — говорится в публикации.

Новостей нефть: почему ОПЕК+ сохранила условия сделки
Решение позволит закрепить котировки в районе $80–90 за баррель

11 марта Bloomberg сообщил, что Белый дом принял решение одобрить крупный проект по добыче нефти на северо-западе Аляски. Речь идет об инициативе крупнейшей американской нефтедобывающей компании ConocoPhillips — проекте Willow.

В соответствии с планом, концерн сможет проводить бурение на месторождении Уиллоу, запасы которого оценивают в 600 млн баррелей. Это станет крупнейшим месторождением США за последние десятилетия.

7 марта американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку энергетической политики администрации президента Байдена. По его мнению, ошибкой было «так сильно фокусироваться на прекращении производства американской энергии».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023