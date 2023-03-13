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Коллега зарезанного в подмосковном кафе мужчины рассказал подробности инцидента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Олег, коллега и друг зарезанного в Подольске Евгения Ш., рассказал, что в ночь происшествия в кафе не работали камеры видеонаблюдения. Об этом в понедельник, 13 марта, он поделился в беседе с «Известиями».

Сам Олег этой ночью не работал — о случившемся узнал от других сотрудников.

«В самом заведении камеры наблюдения есть, но, к сожалению, в ту ночь они не фиксировали ничего. Была полная посадка, в зале приблизительно сидело человек 30», — отметил он.

Убитый, по словам собеседника «Известий», был жизнерадостным и добрым человеком, занимался спортом.

«Каждый раз, когда он проходил мимо моего магазина, я выходил, и всегда, когда я его видел, он улыбался мне. Очень хороший парень был», — подытожил Олег.

12 марта Telegram-канал «112» сообщил об убийстве в кафе «Шервуд» в Подольске, где компания молодых людей отмечала день рождения. Под утро у гостей произошел конфликт, в результате которого 23-летний получил ножевое ранение, после чего скончался от кровопотери.

Владелец кафе рассказал «Известиям» об усилиях, которые предпринял, чтобы спасти его жизнь. По словам предпринимателя, в ночь трагедии он был в автомобиле с другом недалеко от кафе. Он добавил, что погибший Евгений Ш. был его хорошим знакомым. По его словам, ехали они быстро. Это можно отследить по камерам в больнице. До больницы добрались за считаные минуты.

По словам подруги погибшего, о случившейся трагедии она узнала утром в воскресенье от своих знакомых. Те рассказали, что Евгения (парня) зарезали в кафе, вонзив нож ему в спину. Девушка также рассказала и про мать убитого. По ее словам, женщина тяжело больна и Евгений, ее единственный сын, поехал на заработки, чтобы помочь матери.

На причастность к убийству проверяется хоккеист клуба «Сочи» и сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артем. Позже СК опроверг эту информацию, добавив, что на данный момент спортсмен находится на сборах и среди участников конфликта его не было.

Владелец кафе рассказал «Известиям» об усилиях, которые предпринял, чтобы спасти его жизнь. По словам предпринимателя, в ночь трагедии он был в автомобиле с другом недалеко от кафе.

Позднее в этот же день в Следственном комитете сообщили, что подозреваемый в убийстве мужчины в баре в Подольске задержан. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего.

В распоряжении «Известий» также появилось видео с камер уличного наблюдения, на котором запечатлены первые минуты после убийства мужчины.

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