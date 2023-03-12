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Швейцария утилизирует ракеты Rapier вместо отправки их на Украину

NZZ: Швейцария утилизирует ракеты, которыми могла бы воспользоваться Украина
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Фото: Global Look Press/Matt Cetti-Roberts
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Армия Швейцарии приступила к утилизации 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Rapier, которые можно было бы поставить Украине. Об этом пишет газета NZZ am Sonntag 11 марта.

«Ракеты хоть и старые, но еще не устаревшие. Их можно было бы очень эффективно использовать против таких низколетящих целей, как беспилотники», — приводит газета слова бывшего главного редактора Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ) Петера Шнайдера.

По его мнению, киевские власти могли бы использовать эти системы для защиты инфраструктуры.

Представитель Федерального управления оборонных закупок Швейцарии Кай-Гуннар Зиверт, в свою очередь, сообщил, что первую партию ЗРК уже демонтировали, а за ней последуют еще три.

По информации издания, Швейцария закупила ракеты Rapier у Великобритании в 1980-х годах. В 2017 году их модернизировали, но Берн всё равно принял решение списать их. Вывод оружия из эксплуатации начался в конце 2022 года.

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До этого, 10 марта, власти Швейцарии запретили Испании передавать на Украину зенитные орудия швейцарского производства. Причиной отказа послужил швейцарский закон, запрещающий реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия в третьи страны.

7 февраля агентство Reuters сообщило, что в Швейцарии могут отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину из-за возрастающего давления на страну со стороны Европейского союза (ЕС). Мнения швейцарских парламентариев по этому поводу разделились.

До этого, 23 ноября 2022 года, Швейцария ввела эмбарго на поставки РФ и Украине товаров военного назначения, объяснив это нейтралитетом.

В июне того же года власти Швейцарии разрешили своим компаниям поставлять детали для военной техники на Украину. Детали предназначены для противотанковых пусковых установок и систем ПВО. Тогда в Берне выразили уверенность, что подобные поставки никак не противоречат историческому и юридическому нейтралитету Швейцарии.

Страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне усиления обстрелов в регионе со стороны украинских военных.

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