Чем известна блогер Лерчек: биография

В отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, возбуждено уголовное дело. Являясь одной из самых известных и успешных инфлюенсеров Рунета, женщина, по данным следствия, скрывала свои реальные доходы, чтобы уклониться от налогообложения. Как Чекалина пришла к известности и в чем ее подозревают — читайте в материале «Известий».

Блогер Лерчек — кто это, биография

Будущая интернет-звезда родилась 6 октября 1992 года в Тольятти под фамилией Феопентова, через несколько лет у маленькой Леры появился младший брат. Глава семейства ушел из жизни в 2001 году, и вся ответственность за воспитание детей легла на плечи матери.

Школу девочка окончила с золотой медалью и сразу же отправилась за образованием в столицу. Она поступила в Высшую школу бизнеса при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, где получила диплом с отличием. Позднее будущая знаменитость окончила магистратуру экономического факультета МГУ.

Обладательница двух красных дипломов стала интернет-звездой совершенно случайно. Всё началось с публикации в Сети фото в образе беременной девушки, Валерия сопроводила пост личными размышлениями. За несколько дней Чекалина стала популярной, на ее обновления подписались тысячи пользователей. Девушка не растерялась и начала готовить контент для своей аудитории — кулинарные рецепты, секреты похудения, рекомендации по уходу за телом, советы для беременных и многое другое.

Популярность блогера, которая стала известной под псевдонимом Лерчек, стремительно росла. На волне успеха, в марте 2018 года, девушка создала YouTube-канал, где выкладывала ролики о путешествиях и правильном питании, также Чекалина снимала обзоры на салоны красоты. Тогда же девушка основала собственный бренд косметики Letique Cosmetics, специализирующийся на уходе за телом и лицом. Сейчас продукция реализуется не только в России, но и в странах СНГ, в Европе и США.

Вскоре интернет-звезда решила поделиться с поклонниками своей авторской методикой похудения, к марафонам по преображению присоединялись десятки тысяч подписчиков. В 2021 году Чекалина попробовала свои силы в кино и на телевидении — девушка сыграла одну из центральных ролей в сериале «Зеленый мэр». Также блогер стала ведущей рубрики «Ой, мамочки» программы «Каждое утро» на канале «МУЗ-ТВ».

Со своим супругом Артемом Чекалиным женщина познакомилась еще в студенческие времена. Пара сыграла свадьбу в 2012 году, Валерия взяла фамилию мужа, под которой и прославилась. Сейчас супруг помогает блогеру в развитии многочисленных проектов и занимается продвижением собственных аккаунтов. В семье подрастают двойняшки Богдан и Алиса и их младший брат Лев.

Блогер Лерчек — обыски и уголовное дело

О возбуждении уголовного дела в отношении блогера стало известно 7 марта. Фигурантом также стал супруг блогера. Источник «Известий», знакомый с ходом следственных действий, объяснил, что Чекалина в статусе индивидуального предпринимателя пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применима при доходе не более 150 млн рублей в год. Следователи полагают, что свой реальный доход женщина скрывала с помощью родных и друзей.

Близкие блогера также зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, и средства, которые зарабатывала Чекалина, поступали на их счета. Таким образом тренеру удавалось избегать уплаты НДС и НДФЛ со своих доходов. По предварительным данным, в результате махинаций Лерчек уклонялась от уплаты налогов на сумму свыше 300 млн рублей.

В доме Чекалиных прошли обыски, в ходе которых были обнаружены автомобили Porsche, Audi, BMW и два автомобиля Mercedes-Benz, один из которых был G-класса. Кроме того, у них была найдена валюта в долларах, восемь заграничных паспортов, в том числе и американский (вероятно, принадлежит младшему сыну пары, который был рожден в США), а также несколько пар элитных часов и ряд других ювелирных украшений.

В том же месяце супруги стали фигурантами еще одного уголовного дела об отмывании денежных средств. По версии следствия, они легализовали свыше 130 млн рублей, полученных незаконным путем.

Сейчас в отношении Валерии и Артема Чекалиных действует мера пресечения в виде запрета определенных действий. Прокуратура требовала перевести супругов под домашний арест, однако Мосгорсуд отказал в апелляционном представлении. При этом сама блогер на заседание не пришла. Сторона обвинения призвала направить материалы дела на новое судебное рассмотрение.