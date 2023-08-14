Мосгорсуд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

Мосгорсуд на заседании в понедельник, 14 августа, отказал прокуратуре в апелляционном представлении в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Таким образом, суд отказался переводить блогера под домашний арест, в отношении нее остается действовать запрет определенных действий.

Сторона обвинения призвала направить материалы дела на новое судебное рассмотрение.

Фигурантка в суд не явилась. Со слов стороны защиты, блогер письменно уведомила суд, чтобы заседание прошло в ее отсутствие. Тем временем ее супруг, также проходящий по делу, пришел в суд на рассмотрение апелляционного представления.

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