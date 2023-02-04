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Украинские боевики за сутки выпустили 163 боеприпаса по ДНР

ВСУ за сутки выпустили 163 боеприпаса по ДНР, погиб один и ранены двое жителей
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток 27 раз обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), погиб один и ранены два мирных жителя. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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По данным ведомства, украинские войска выпустили 163 снаряда, в том числе из реактивных систем залпового огня (РСЗО), ствольной артиллерии калибра 152 мм и натовского калибра 155 мм. В общей сложности зафиксировано 27 обстрелов.

Под огнем оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы, станция Донецк-Северный), Гольмовский, Горловка (Центрально-городской район), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Александровка.

Отмечается, что в результате обстрела станции Донецк-Северный погибла женщина. Кроме того, из-за атаки по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка ранения различной степени тяжести получили два человека, в том числе подросток.

Повреждены девять домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, Центрально-городском районе Горловки и Ясиноватой, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

Накануне стало известно об обстреле здания администрации Ясиноватой в ДНР. В здание прилетел один 155-миллиметровый снаряд. Сообщалось о попадании в кабинет мэра города Дмитрия Шевченко.

По словам Шевченко, в результате обстрела ВСУ выбито несколько десятков окон, поврежден фасад администрации. Также повреждена поликлиника. Во время удара в администрации находились сотрудники.

Также 3 февраля представительство ДНР в СЦКК подсчитало, что за прошедшие сутки ДНР 33 раза подвергалась атакам украинских боевиков. По населенным пунктам республики было выпущено 174 единицы разнокалиберных снарядов, в том числе 155-миллиметровые, которые используют артиллеристы стран НАТО.

В результате удара по поселку Владимировка погиб мужчина, другая мирная жительница получила ранения. Кроме того, в Петровском районе Донецка при подрыве противопехотной мины «Лепесток» пострадал несовершеннолетний.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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