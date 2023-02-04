Реклама
Прямой эфир
Мир
США передали активы российского бизнесмена на нужды Украины
Мир
Глава ЕК пообещала передать Украине 2 ГВт электроэнергии
Мир
Посол в Оттаве пообещал ответ РФ на очередные канадские санкции
Мир
В МИДе обсудили с послами из африканских стран саммит Россия–Африка
Мир
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Канада расширила санкции в отношении России
Мир
Байден поддержал решение не сбивать китайский аэростат
Мир
В Британии обеспокоились неготовностью армии к прямому столкновению с РФ
Спорт
Международный союз велосипедистов поддержал допуск РФ к соревнованиям
Мир
В Индии сошла еще одна лавина
Мир
Рим и Париж весной передадут Киеву систему ПВО Samp/T
Мир
В МИДе назвали ложью слова об отсутствии у РФ воли начать переговоры с Киевом

Пушков прокомментировал ситуацию с китайским аэростатом в США

Сенатор Пушков: скандал с китайским аэростатом над США имеет далеко идущие последствия
0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появление китайского воздушного шара в США может стать началом серьезных изменений в отношениях между странами. Таким предположением в пятницу, 3 февраля, поделился российский сенатор Алексей Пушков.

Дергать тигра за усы: для чего американцы вновь злят Китай
США решили повторить скандальный визит спикера палаты представителей на Тайвань

В своем Telegram-канале он дал название инциденту — the Runaway Balloon Effect (Эффект сбежавшего шара), и отметил, что переносом поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин дело не закончится.

«Это прежде всего коснется восприятия Китая и его возможностей в Соединенных Штатах», — заключил Пушков.

Ранее в этот день стало известно, что администрация президента США разделяет точку зрения военных и не планирует сбивать летательный аппарат из соображений безопасности.

С этим решением не согласны многие представители республиканской партии, которые считают, что наблюдательный шар КНР необходимо ликвидировать как можно скорее.

Несмотря на отказ сбивать аэростат, по словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, в оборонном ведомстве считают сам факт вторжения в воздушное пространство США нарушением международного права.

Согласно последней информации, наблюдательный зонд будет находиться в небе над американской территорией еще несколько дней. В настоящий момент шар пролетает над центральными регионами страны в восточном направлении.

Между тем в пятницу было принято решение перенести визит госсекретаря Блинкена в Китай на неопределенный срок после случившегося.

В китайском МИД подтвердили, что аэростат прилетел с их территории, однако отметили, что это гражданский дирижабль, используемый в научных исследований. В ведомстве подчеркнули, что сожалеют о непреднамеренном нарушении воздушного пространства США и продолжают поддерживать контакт с американской стороной по этому поводу.

О том, что в небе над США был замечен разведывательный воздушный шар из Китая, стало известно в ночь на 3 февраля. В Пентагоне тогда сообщили, что аппарат не представляет опасности для населения, а все необходимые меры по предотвращении утечки ценной информации были оперативно приняты.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023