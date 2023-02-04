Пушков прокомментировал ситуацию с китайским аэростатом в США

Появление китайского воздушного шара в США может стать началом серьезных изменений в отношениях между странами. Таким предположением в пятницу, 3 февраля, поделился российский сенатор Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале он дал название инциденту — the Runaway Balloon Effect (Эффект сбежавшего шара), и отметил, что переносом поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин дело не закончится.

«Это прежде всего коснется восприятия Китая и его возможностей в Соединенных Штатах», — заключил Пушков.

Ранее в этот день стало известно, что администрация президента США разделяет точку зрения военных и не планирует сбивать летательный аппарат из соображений безопасности.

С этим решением не согласны многие представители республиканской партии, которые считают, что наблюдательный шар КНР необходимо ликвидировать как можно скорее.

Несмотря на отказ сбивать аэростат, по словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, в оборонном ведомстве считают сам факт вторжения в воздушное пространство США нарушением международного права.

Согласно последней информации, наблюдательный зонд будет находиться в небе над американской территорией еще несколько дней. В настоящий момент шар пролетает над центральными регионами страны в восточном направлении.

Между тем в пятницу было принято решение перенести визит госсекретаря Блинкена в Китай на неопределенный срок после случившегося.

В китайском МИД подтвердили, что аэростат прилетел с их территории, однако отметили, что это гражданский дирижабль, используемый в научных исследований. В ведомстве подчеркнули, что сожалеют о непреднамеренном нарушении воздушного пространства США и продолжают поддерживать контакт с американской стороной по этому поводу.

О том, что в небе над США был замечен разведывательный воздушный шар из Китая, стало известно в ночь на 3 февраля. В Пентагоне тогда сообщили, что аппарат не представляет опасности для населения, а все необходимые меры по предотвращении утечки ценной информации были оперативно приняты.